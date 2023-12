Steam ne supportera plus Windows 7, 8 et 8.1 dans quelques jours

Le 1er janvier 2024 marquera la fin du support de Steam pour les utilisateurs avec des PC sous Windows 7, 8 et 8.1. Il ne sera plus possible d’utiliser l’application à partir de cette date, comme l’a déjà annoncé Valve. C’est l’occasion de faire un rappel, étant donné que ce sera une réalité dans quelques jours.

Steam va cesser de fonctionner sur Windows 7/8/8.1

Sur son site, Valve indique :

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, Steam ne prendra plus officiellement en charge les systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus avec ces versions de Windows. Afin de pouvoir continuer à utiliser Steam et tous les jeux ou produits achetés sur Steam, les personnes qui utilisent ces versions doivent effectuer une mise à jour et installer une version plus récente de Windows.

Pourquoi cet abandon ? Parce que Steam se repose sur une version intégrée de Google Chrome. Et il se trouve que Google a abandonné le support de Chrome sur les anciennes versions de Windows. Par conséquent, le navigateur n’est plus mis à jour sur ces systèmes d’exploitation, ce qui implique qu’il n’y a plus de correctifs de sécurité. Et comme on peut s’en douter, c’est problématique. Steam va donc nécessiter d’avoir Windows 10 ou 11.

« Quand ils sont connectés à Internet, les ordinateurs équipés [de Windows 7/8/8.1] sont exposés à de nouveaux logiciels malveillants et autres failles qui ne feront pas l’objet de mises à jour de correction », souligne Valve. Cela peut « entrainer le plantage de votre PC, de Steam ou de vos jeux, ou bien affecter négativement leurs performances. Ils peuvent aussi servir à voler les identifiants de votre compte Steam ou d’autres services », conclut le groupe.