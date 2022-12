Google Chrome invite les utilisateurs de Windows 7/8 à passer sur Windows 10/11

Google Chrome affiche une notification qui invite les utilisateurs ayant encore un PC sous Windows 7 ou 8 à installer Windows 10 ou 11 afin de profiter des futures mises à jour.

« Pour obtenir les futures mises à jour de Google Chrome, vous aurez besoin de Windows 10 ou d’une version ultérieure. Cet ordinateur utilise Windows 7 », indique la notification du navigateur. Elle s’affiche aussi pour ceux qui utilisent un navigateur s’appuyant sur Chromium, comme Brave.

Google a déjà annoncé qu’il va mettre fin à la prise en charge de Chrome sur Windows 7 et 8 en février 2023. La fin du support signifie que Google ne publiera plus de mises à jour pour le navigateur tournant sur les anciens systèmes d’exploitation de Microsoft. Google publie régulièrement des mises à jour, de sécurité ou autres. D’autres navigateurs peuvent prolonger la période de support. Firefox, par exemple, peut être supporté pendant une certaine période après la fin officielle de la prise en charge.

Comment retirer la notification de Chrome ?

Est-il possible de retirer la notification ? La réponse est oui, comme l’indique Google sur son site. Il faut pour cela ajouter une clé au registre de Windows. La méthode la plus simple est d’ouvrir l’invite de commandes et d’entrer la valeur suivante : reg add "HKCU\Software\Policies\Google\Chrome" /v SuppressUnsupportedOSWarning /t REG_DWORD /d 1 /f . Validez et le tour est joué. Relancez Chrome s’il était ouvert pour que le nouveau réglage s’applique. Si cela ne suffit pas, redémarrez votre ordinateur.

Une méthode alternative (qui a le même résultat) est de créer soi-même la clé. Vous pouvez ouvrir le registre, vous rendre dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome\SuppressUnsupportedOSWarning , faire un clic droit sur le dossier Chrome et créer une clé Dword (32-bit). Nommez-la SuppressUnsupportedOSWarning , faites un double clic dessus et entrez la valeur 1.

Un autre alternative est d’ouvrir le Bloc-notes, entrer le texte ci-dessous, enregistrer le fichier avec le nom que vous voulez, modifier l’extension du fichier pour s’assurer que ce soit .reg et enfin faire un double clic sur le fichier en question pour que la clé s’ajoute automatiquement. Voici le texte en question :