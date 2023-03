Steam va abandonner le support de Windows 7/8 et s’explique

Valve fait savoir que sa plateforme de jeux vidéo Steam va cesser de supporter les PC sous Windows 7 et 8 à compter du 1er janvier 2024. Les joueurs ont donc encore quelques mois pour passer sur Windows 10 ou 11 s’ils veulent continuer à profiter de la plateforme.

C’est par le biais de son site que Valve annonce la fin du support. On peut lire :

À partir du 1er janvier 2024, Steam cessera officiellement de prendre en charge les systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus sur ces versions de Windows. Pour continuer à utiliser Steam et les jeux ou autres produits achetés par l’intermédiaire de Steam, les utilisateurs devront passer à une version plus récente de Windows.

Les fonctionnalités les plus récentes de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de sécurité et des fonctionnalités de Windows qui ne sont présentes que dans Windows 10 et les versions ultérieures.