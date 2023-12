Free arrête la fabrication de la Freebox Delta et se prépare à la Freebox v9

En cette fin d’année, Free a décidé de stopper la production de la Freebox Delta. Le fournisseur se prépare au lancement de sa nouvelle box, qui sera la Freebox v9.

Arrêt de production pour la Freebox Delta

Free avait déjà évoqué l’arrêt prochain de la production de la Freebox Delta. Aujourd’hui, Tiino-X83, qui est bien renseigné au sujet de Free, annonce que c’est désormais une réalité : « La Freebox Delta (Server) n’est plus fabriquée par Free, car la Freebox V9 va bientôt arriver ».

Quand verra-t-on cette Freebox v9 ? Il y a quelques mois, Free avait annoncé une arrivée avant la fin de l’année. Étant donné que nous sommes le 22 décembre et qu’il n’y a pas eu de nouvelle, on peut facilement deviner que la nouvelle box a du retard et sera plutôt pour 2024. Reste à savoir quand exactement en 2024. Il est probable que ce soit pour le début de l’année, sachant que Free arrête la production de la Freebox Delta.

Concernant les nouveautés, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le sujet, si ce n’est que le support du Wi-Fi 7 devrait être d’actualité. De plus, Nicolas Jaeger, le directeur général délégué d’Iliad (qui est la maison-mère de Free), avait assuré que « ça va être énorme ». Quant à Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, il avait indiqué que les équipes « travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit ».