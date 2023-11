Freebox v9 : le support du Wi-Fi 7 semble se confirmer

Free prépare sa Freebox v9 et l’une des nouveautés pourrait bien être le support du Wi-Fi 7. Il s’agit de la dernière norme sans fil en date. Le fournisseur d’accès pourrait ainsi avoir un avantage sur Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Du Wi-Fi 7 pour la Freebox v9

C’est en fouillant dans le code de Freebox OS, le système d’exploitation des box de Free, que Tiino-X83 a découvert la mention du Wi-Fi EHT, qui correspond au IEEE 802.11be, qui n’est qu’autre que le Wi-Fi 7. Étant donné que les box actuelles de Free ne supportent pas la norme, on peut se douter que c’est en lien avec le prochain modèle.

De fait, la Freebox v9 pourrait bien devenir la première box française à avoir le Wi-Fi 7. Orange et Bouygues Telecom proposent respectivement des Livebox et Bbox qui supportent le Wi-Fi 6E. Du côté de SFR, il est question du Wi-Fi 6. Free pourrait donc avoir un avantage sur ses concurrents… selon la date de sortie. En effet, les autres opérateurs pourraient éventuellement proposer une nouvelle box avec la nouvelle norme sans fil avant la sortie de la nouvelle Freebox.

Les appareils supportant le Wi-Fi 7 peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Grâce à des technologies telles que le 4K QAM, le Wi-Fi 7 doit offrir des vitesses de transfert de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.

À quand la nouvelle box ?

Quelle sera la date de sortie pour la Freebox v9 ? Free avait annoncé la sortie d’une nouvelle box haut de gamme avant la fin de 2023, mais personne ne sait si le créneau sera bel et bien respecté. Et pour le coup, Free a l’habitude de rarement respecter les dates d’annonce pour ses nouvelles Freebox.