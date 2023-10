La Freebox v9 arrivera avant la fin de l’année, annonce Free

Free précise un peu plus la date de sortie de sa Freebox v9. Le fournisseur d’accès a profité de sa journée des Communautés Free pour révéler que la box fera ses débuts avant la fin de l’année, comme l’indique Univers Freebox.

Cette annonce du créneau de sortie n’a malheureusement pas permis d’avoir quelques informations pour la Freebox v9. Bien que Free ne dise rien sur le sujet, il faut s’attendre à une box haut de gamme, à l’instar de la Freebox Delta. Ceux qui attendaient un modèle avec un prix plus abordable risquent donc d’être déçus sachant que la Freebox Delta coûte 39,99€/mois la première année, puis 49,99€/mois.

Pour rappel, Nicolas Jaeger, le directeur général délégué d’Iliad (qui est la maison-mère de Free), a assuré en mars que « ça va être énorme », sans pour autant donner des détails. Aussi, Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a récemment déclaré que les équipes travaillent jour et nuit :

Ça fait plus de vingt ans qu’on travaille sur la prochaine génération. Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements. Mais on a une règle d’or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l’avoir lancée, mais une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit.