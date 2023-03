Free continue de parler de sa Freebox v9. Après un premier teaser hier sur Instagram, le fournisseur d’accès l’évoque aujourd’hui à la suite de la publication de ses résultats financiers.

« On travaille activement sur une nouvelle génération de Freebox, mais on aime créer la surprise », a déclaré Nicolas Jaeger, le directeur général délégué d’Iliad (maison-mère de Free), auprès d’Univers Freebox. « Pas de scoop mais ça va être énorme », a-t-il assuré concernant la Freebox v9. Mais comme on peut s’y attendre, le responsable n’a pas donné des détails plus précis.

Il est pour l’instant difficile de savoir ce que proposera la prochaine box. La date de sortie est également incertaine. Xavier Niel, le patron de Free, avait l’année dernière suggéré que la sortie pourrait se faire dans le courant de 2023. Mais on connaît bien Free : les délais sont rarement respectés quand il est question du lancement des nouvelles box.

Le dernier modèle en date est la Freebox Pop (v8), qui a vu le jour en 2020 avec notamment un débit maximal (partagé) de 5 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en envoi et un décodeur TV sous Android TV avec OQEE pour la partie télévision.

À voir donc ce que Free va proposer avec sa Freebox v9 pour que ce soit « énorme » comme l’affirme le directeur général délégué d’Iliad.