Freebox v9 : Free commence à teaser sa prochaine box

C’est parti, Free prépare le terrain pour la Freebox v9, à savoir sa prochaine box, et fait du teasing sur les réseaux sociaux. Il y a notamment une vidéo publiée sur Instagram qui fait référence à la nouvelle box.

Dans la vidéo, on peut voir un dossier Free qui comprend plusieurs sous-dossiers ayant pour noms classics, confidentiel, troll et surtout proto_Freebox_v9. Mais comme on peut s’en douter, nous n’avons pas le droit à un aperçu du fameux dossier.

Dans le même temps, Free a publié sur Twitter un tweet cryptique avec « Baby // now », où l’on voit la Freebox v5 à gauche et la Freebox Pop à droite.

Que sait-on de la Freebox v9 ? Pas grand-chose pour le moment. Xavier Niel a seulement dit que Free avait l’intention de lancer une nouvelle box en 2023. Aussi, le fournisseur d’accès devrait garder le concept d’avoir deux boîtiers, avec un routeur et un décodeur TV. L’idée d’avoir les deux regroupés a déjà été testée avec la Freebox One et ce ne fut pas un succès, au point que Free a décidé d’arrêter la commercialisation de cette box.

Attendons donc afin d’en savoir un peu plus sur cette fameuse Freebox v9. C’est à se demander si Free gardera sa Freebox Révolution avec le lancement du nouveau modèle. Pour rappel, la Révolution a été annoncée en décembre 2010 et est toujours proposée par l’opérateur.