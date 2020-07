Freebox One déjà abandonnée : Xavier Niel s’explique sur l’échec de cette box

Lancée en décembre 2018 en même temps que la Freebox Delta, la Freebox One est déjà abandonnée. Free a retiré sa box unique de son catalogue à la suite de l’annonce de la Freebox Pop récemment. Xavier Niel, le patron de Free, revient sur cet abandon.

« C’est une Freebox qui ne rencontre pas le succès que l’on espérait. Quand on interroge les abonnés, ce n’est pas la Freebox qui rencontre le plus grand succès », admet Xavier Niel dans une interview avec Univers Freebox. Mais cela ne signifie pas pour autant que Free met de côté tous les abonnés existants qui ont cette box. « On n’arrête pas pour autant de la suivre. Encore aujourd’hui, on rajoute des choses sur la Freebox One, on continue », a ajouté le dirigeant. On l’a vu récemment avec une mise à jour logicielle qui a amélioré le débit et la couverture en Wi-Fi des différentes Freebox, dont la Freebox One.

Xavier Niel poursuit en expliquant que Free revient au principe d’avoir deux box (Server et Player) « parce que c’était une vraie demande ». Selon lui, cela représente « une offre complète » qui plaît davantage aux Français.

La Freebox One était proposée à 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois par la suite. La Freebox Pop est proposée au même prix pour le coup. Elle est disponible dès maintenant sur le site de Free à cette adresse.