Free dévoile sa minuscule Freebox POP. distribuée avec un répéteur Wi-Fi haut de gamme

C’est dans la cour extérieures des bâtiments parisiens de Free que Xavier Niel a dévoilé la Freebox POP., une minuscule Box accompagnée d’un Player TV POP. encore plus petit. L’appareil a le look d’un aspirateur robot (les internautes ne se sont d’ailleurs pas privés de moquer le design), mais l’essentiel est à l’intérieur, soit la compatibilité Fibre, un débit de 5 Go/s partagé, le support du VDSL2, ADSL2+ et Mu-MIMO, un débit montant en 700 Mo/s, le Wi-Fi AC 2100 Bi-band 2.4GHz & 5GHz (configuration simplifiée via QR Code), 3 ports Ethernet (1 x 2,5 Go/s, 2 x 1 Go/s) et un port USB-C. Pas de Wi-FI 6 en revanche, mais la norme n’est pas encore tout à fait finalisée.

Xavier Niel présente la Freebox POP. et son player TV POP 4K

Le Player TV (sous Android 9) intègre la TNT4K, le Chromecast, un port USB 3 et une toute nouvelle interface. Netflix, Amazon Prime Video et Canal+/Disney+ sont accessibles via le Player, ainsi que 500 chaines Live. Les amateurs de foot sont particulièrement gâtés puisque TOUS les buts de la ligue 1 seront visibles juste après leur diffusion Live. Pour le reste, c’est vraiment du très classique (replay, 100 heures d’enregistrement, etc.). L’appareil dispose en outre de 2Go de RAM et 16Go de stockage (+ micro SD) et assure la compatibilité Dolby Atmos, Dolby Audio et DTS HD. Une manette (pas franchement sobre) permet de piloter le bouzin, mais Free nous assure que l’orgie de boutons assure une navigation efficace. Last but not least, l’app Freebox Connect permet d’avoir une vue d’ensemble sur les appareils connectés, le débit disponible, de filtrer les adresses Mac et de définir des profils familiaux ou des plages horaires. Et bien sûr, il y a un mode sombre (joie !).



Petit bonus bien sympathique, un répéteur Wi-Fi sera fourni avec la Box. Tout aussi rond que la Freebox POP., ce répéteur s’installe très facilement (quasi plug and play). Pour la partie technique, si la question vous taraude, sachez que ce répéteur est Multi-AP, AP Steering, et Vand Steering.

La Freebox Pop. est disponible sans engagement contre un abonnement de 29,99 euros/mois la première année (pour les nouveaux clients), puis 39,99 euros/mois. Les abonnés Freebox POP. auront aussi droit à souscrire à un forfait mobile – à vie – comprenant la 4G illimitée + appels, SMS et MMS illimités, le tout pour 9,99 euros par mois et sans engagement.