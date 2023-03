Iliad (Free) : croissance record en 2022 (+2,7 millions d’abonnés, 8,4 milliards d’euros de CA)

Iliad, la maison mère de Free, vient de publier ses résultats pour l’année 2022, des résultats consolidés… et solides : la société dirigée par Xavier Niel a en effet gagné 2,7 millions d’abonnés supplémentaires l’an dernier, ce qui porte son total d’abonnés à 45,9 millions (France, Polonge, Italie) « Ma petite entreprise ne connait pas la crise » pourrait fredonner Xavier Niel, surtout en France d’ailleurs puisque l’opérateur Free atteint les 21,4 millions d’abonnés (+ 862 000 abonnés sur 2022). Les résultats en Italie sont assez spectaculaires, avec un gain d’1,2 million d’abonnés !

Forcément, ces gros gains d’abonnés ont un impact sur le chiffre d’affaires, qui a grimpé de 10,3% en 2022 pour culminer à 8,4 milliards d’euros, dont 5,6 milliards d’euros pour l’hexagone (+6,9%). Les progressions de CA les plus importantes sont en Italie (+15,5%) et surtout en Pologne (+19,2%) pour un total de presque 2 milliards d’euros, mais il faut bien sûr noter que l’on partait de plus bas dans ces deux pays. Si le CA d’Iliad est en progression sensible, que dire du bénéfice net, qui a bondi de 44,1% pour un résultat de 758 millions d’euros ! Iliad ne se prononce pas concernant les trimestres à venir, mais rappelle que la structure financière du groupe n’a jamais été aussi solide.