Freebox v9 : Free assure travailler jour et nuit sur sa nouvelle box

Le Freebox v9 est en préparation chez Free, avec le fournisseur d’accès qui assure y travailler « presque jour et nuit ». Elle succédera à la Freebox Pop qui a vu le jour en 2020.

C’est Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), qui a évoqué le sujet lors d’une interview avec Ouest-France. À la question de savoir à quoi ressemblera la Freebox v9, le dirigeant répond :

Ça fait plus de vingt ans qu’on travaille sur la prochaine génération. Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements. Mais on a une règle d’or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l’avoir lancée, mais une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit.