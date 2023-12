Threads en Europe : 2,6 millions de téléchargements au lancement, dont 440 000 en France

Le réseau social Threads de Meta est disponible depuis le 14 décembre 2023 dans les pays de l’Union européenne. Le succès est-il au rendez-vous ? Les premières données sont arrivées.

2,6 millions de téléchargements pour le lancement européen

L’application de Threads sur iOS et Android a cumulé plus de 2,6 millions de téléchargements dans les trois jours qui ont suivi la disponibilité dans les pays de l’Union européenne, selon Data.ai, spécialiste de l’analyse de données mobiles. Dans le détail, c’est en Italie qu’a été recensé le plus grand nombre de téléchargements de Threads (1,06 million) entre le 15 et le 17 décembre. L’Allemagne arrive en deuxième position avec 550 000 téléchargements et la France complète le trio de tête à 440 000 installations, selon Le Parisien.

Threads a fait ses débuts cet été dans les autres pays. Le réseau social qui vient concurrencer X (ex-Twitter) avait frappé très fort en dépassant les 100 millions d’utilisateurs lors des quatre premiers jours. Mais il y a un problème : beaucoup de personnes ont déserté la plateforme. En effet, il y a eu de nombreux curieux, mais une bonne partie n’est finalement pas restée sur le réseau social appartenant à Meta. Il est possible que l’histoire soit similaire pour les utilisateurs européens.

Meta n’a pas encore communiqué de nouvelles données depuis le lancement européen. Son dernier comptage remonte à la fin octobre où Mark Zuckerberg, patron de Meta, avait annoncé que Threads s’approchait des 100 millions d’utilisateurs.