[Test] Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : elle coche (presque) toutes les bonnes cases

On ne va pas tourner autour du pot : sur le papier, la Galaxy Tab S9 Ultra a tout de la tablette ultime. Le grand frère de la gamme Tab S9 (Tab S9, S9 Plus, S9 FE, S9 Ultra donc) se présente comme un condensé de ce qui se fait de mieux dans le domaine sous Android, au point même de venir titiller les iPad Pro d’Apple : ultra fine et élégante, spacieuse et confortable avec son écran 14 pouces blindée de composants à la pointe, étanche même, capable de servir d’ordinateur-bis grâce à la fonction DeX, la Galaxy Tab S9 Ultra est aussi livrée directement avec son stylet, ce qui la distingue sur ce plan d’une marque fruitière bien connue. Alors, parfaite la Tab S9 ? Vous le savez, nous ne sommes pas du genre à inventer des défauts à ce qui n’en a pas, même si forcément, toujours, il reste des petits défauts qui trainent. La perfection, ce n’est pas le plus que parfait.

Des dimensions impressionnantes et un design élégant

La Galaxy Tab S9 Ultra, ce sont d’abord des dimensions impressionnantes, gamme Ultra oblige : 208.60 x 326.40 x 5.50mm, une dalle de 14,6 pouces, et un look général aussi élégant que minéral. Malgré sa taille de géant, la Tab S9 Ultra ne dépasse pas les 738 grammes sur la balance. Une sacré réussite d’intégration technologique !

En noir spatial (notre modèle de test), la Tab S9 Ultra en jette, même si la qualité esthétique d’un tel appareil tient évidemment dune grande part de subjectivité. Ces lignes racées et fines ne réservent pourtant pas la S9 Ultra aux seules activités du domicile : la Galaxy Tab S9 Ultra est en effet certifiée IP68 (une rareté sue ce type de modèle), ce qui signifie qu’il sera possible de l’emmener à la plage (pas trop au bord de l’eau hein…) sans craindre les éclaboussures de la naïade qui s’ébroue juste à côté. Déjà un très bon point. Une remarque concernant l’ergonomie de la tablette, globalement excellente : on note tout de même que les bords extrêmement fins donnent une impression assez « coupante » sous la main. Mieux vaut donc fournir une belle coque à cette belle tablette.

Un écran à la hauteur

Il est temps d’allumer ce (très) grand écran. La Tab S9 Ultra embarque une dalle AMOLED 14,6 pouces à la résolution 1848×2960 pixels. Samsung oblige, l’écran est nickel, avec de belles couleurs bien pétantes (on peut heureusement revenir à des couleurs bien plus fidèles dans les réglages), et une luminosité maximum frôlant les 600 nits. Il y a bien mieux sur smartphone aujourd’hui (et au delà des 1000 nits), mais c’est déjà très correct pour une tablette qui sera de toute façon principalement utilisée en intérieur. Pour le coup, c’est quand même dommage de ne pas avoir poussé la luminosité sachant que la tablette est certifiée IP68, et donc adaptée à des environnements un peu plus aventureux. La luminosité peut aussi descendre très bas (entre 1 et 2 nits à peine), ce qui est un avantage lorsque l’on souhaite consulter la tablette dans un environnement extrêmement sombre (histoire de ne pas s’esquinter les yeux). Sans surprise, le rafraichissement adaptatif 120 Hz est de la partie, tout comme la compatibilité HDR10+. Le HDR fait d’ailleurs des merveilles sur les contenus vidéo : le combo grande « taille d’écran + HDR+ » fait de la Tab S9 Ultra une superbe machine à visionnage : films, YouTube, vous en prendrez plein les yeux, une félicité visuelle qui s’étend bien sûr aux jeux et aux photos (Instagram, mais aussi sa propre bibliothèque photo).

Le stylet est fourni avec la tablette, ce qui est un énorme plus par rapport à vous avez qui… La saisie au stylet est fluide, réactive, confortable même si l’on n’atteint pas le niveau de précision des tablettes graphiques. Les applications de dessin permettront évidemment de tirer tout le suc de cet accessoire qui vient se fixer par attache magnétique au dos de la tablette, et qui se recharge aussi par ce moyen.

De la puissance à revendre

Les performances de la Tab S9 Ultra sont à la hauteur du processeur Snapdragon 8 Gen 2 (épaulé par 12 Go de RAM). La réactivité de la tablette est impressionnante (aucun temps de latence décelable) et le fonctionnement de deux apps en simultané (il est possible lancer deux apps et de les disposer sur chaque moitié de l’écran) se fait sans aucun problème. Avec un clavier et un moniteur externe, la bascule sur la plateforme DeX permet d’utiliser la Tab S9 Ultra comme un ordinateur presque conventionnel…même s’il vaudra mieux se limiter à des tâches de bureautique ou du traitement de texte (idéal pour des étudiants donc).

Un bloc photo qui fait l’essentiel

Concernant le bloc photo, la Tab S9 Ultra dispose d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels et d’unultra grand-angle de 8 mégapixels. Une tablette de cette taille n’est pas vraiment l’idéal pour prendre des photos, mais les résultats sont plus que corrects… dans de bonnes conditions de lumière ambiante. Si les clichés offrent un très bon piqué général et une colorimétrie très fidèle, du bruit apparait rapidement en conditions de faible luminosité (le flash sera donc obligatoire). Concernant la caméra frontale, on retrouve la tendance de tous les appareils Samsung à lisser les visages en éliminant au passage certains détails. C’est flatteur, mais on aurait préféré un rendu un peu plus authentique, quitte à prendre un coup à l’égo…

Il est même possible d’obtenir des clichés très près du sujet, presque comme un mode Macro

Le piqué est très bon, tout comme la fidélité colorimétrique

En conditions de faible luminosité, les clichés sont extrêmement bruités

Une autonomie satisfaisante, sans plus

La batterie 11 200 mAh permet à la Tab S9 Ultra de tenir la charge pendant une bonne douzaine d’heures. C’est bien, mais ce n’est pas exceptionnel dans cette catégorie de produit.

Conclusion : la quasi perfection faite tablette

Au final, l’impression général est évidemment excellente. La Galaxy Tab S9 Ultra offre tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une tablette haut de gamme dotée d’un très grand écran. Adaptée à de nombreux usages, élégante, puissante, on ne peut guère lui reprocher que ses bordures un peu « coupantes » et une autonomie correcte sans plus. C’est tout de même un grand « oui », parce qu’ici, les énormes qualités de l’appareil surclassent de très loin les quelques petits défauts constatés.

La tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est disponible :

Sur Amazon en promo au prix de 1165€ au lieu de 1349€

Sur Boulanger à partir de 1349 euros.

Chez Fnac à partirde 1419 euros.