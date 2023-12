Disney+ envisage l’ajout de jeux (comme Netflix) et d’expériences shopping

Disney+ pourrait bien s’inspirer de Netflix en ce qui concerne l’ajout de jeux. Le service de streaming envisage cette idée, tout comme l’ajout d’expériences de shopping.

Des jeux sur Disney+ ?

Selon Rita Ferro, présidente de la branche de vente de publicités chez Disney, le groupe envisage de lancer des expériences d’achat et de jeu sur le Disney+, avec lesquelles les annonceurs pourraient s’impliquer. « Le monde des expériences publicitaires sur l’AVOD [la vidéo en streaming financée par la publicité] est un domaine important dans lequel il faut s’impliquer », a déclaré Rita Ferro à Variety, laissant entendre qu’une nouvelle présentation prévue à Las Vegas le 10 janvier révélerait « le prochain niveau d’innovations publicitaires » de l’entreprise.

La concurrence dans l’espace publicitaire pour le streaming s’intensifie. Amazon s’apprête à lancer un abonnement financé par la publicité pour les abonnés de Prime Video au début de 2024, tandis que Netflix s’aventure dans de nouveaux territoires, explorant des offres pour les spectateurs par le biais de QR Codes et de parrainages spécifiques au contenu.

Disney+ a lancé l’année dernière aux États-Unis et cette année en France un abonnement avec publicités et a rapidement élargi sa base de clients à plus de 1 000 sponsors dans le monde entier. Depuis le début de l’année 2023, Disney+ a enregistré une augmentation de 35% du temps passé sur le service, la moitié des nouveaux abonnés ayant opté pour la version financée par la publicité.