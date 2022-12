Disney+ lance son abonnement avec pubs, d’abord aux États-Unis

Après Netflix, c’est au tour de Disney+ de proposer son abonnement avec pub. Cela concerne aujourd’hui les États-Unis, les autres pays comme la France l’auront dans le courant de 2023.

Dans le détail, Disney+ Basic (tel est le nom de l’abonnement) diffuse quatre minutes de publicités par heure. Il y a des spots de 15 à 30 secondes au départ. À noter que les contenus orientés vers les enfants n’ont pas de publicités. Les profils destinés aux enfants sont également dépourvus de pubs avec cet abonnement. Plus tard, le service de streaming proposera « une gamme complète de produits publicitaires », mais il n’y a pas de détail à ce sujet.

Pour ce qui est de l’offre, Disney+ est plus généreux que Netflix. En effet, les contenus sont disponibles en 4K HDR/Dolby Vision, là où ça se limite à du 1080p chez Netflix. Aussi, il est possible d’utiliser le compte sur quatre appareils en simultané, contre un seul chez Netflix. Pour ce qui est des profils, il est possible d’en créer sept. Enfin, le catalogue semble identique entre l’abonnement standard et celui des publicités. Chez Netflix, une partie du catalogue n’est pas disponible avec l’offre moins chère.

L’abonnement Disney+ Basic avec des publicités coûte 7,99$/mois. Il est aussi possible de prendre un pack ajoutant Hulu pour 9,99$/mois. Et en ajoutant ESPN+, le prix est de 12,99$/mois. Concernant l’offre de Disney+ sans publicité, le prix est de 10,99$/mois.

En France, Disney+ coûte 8,99€/mois. On peut se douter que l’offre avec pub coûtera autant et celle sans pub passera à 10,99€/mois.