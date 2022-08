Disney+ : l’abonnement avec pubs a maintenant un prix et une date de disponibilité

Disney annonce aujourd’hui le prix et la date de disponibilité de son abonnement avec publicités pour Disney+. Il était au départ annoncé comme étant une offre plus abordable à ce qui est proposé aujourd’hui. Mais ce ne sera pas tout à fait le cas.

Pour le moment, Disney+ détaille l’offre aux États-Unis. Le prix actuel de l’abonnement sans publicité est de 7,99$/mois. Celui avec les publicités coûtera… 7,99$/mois. Pourquoi ? Parce que l’offre sans publicité va voir son prix grimper de 38% pour passer à 10,99$/mois. Son nom sera Disney+ Premium.

L’abonnement avec publicités aura pour nom Disney+ Basic et arrivera le 8 décembre aux États-Unis. Tous les films, séries et documentaires du catalogue seront disponibles. À noter toutefois que certains programmes n’auront pas de pubs, sans que l’on sache réellement pourquoi. Il est possible que ce soit les programmes pour les tout-petits, mais cela reste à confirmer. Aussi, il n’y aura aucune publicité politique ou liée à l’alcool.

Dans le détail, Disney+ Basic diffusera quatre minutes de publicités par heure. Il aura des spots de 15 à 30 secondes au départ. Plus tard, le service de streaming proposera « une gamme complète de produits publicitaires », mais il n’y a pas de détail à ce sujet.

« Grâce à notre nouvelle offre Disney+ financée par la publicité et à une gamme élargie d’abonnements dans l’ensemble de notre portefeuille de diffusion en streaming, nous offrirons un plus grand choix aux consommateurs à différents prix pour répondre aux divers besoins de nos téléspectateurs et attirer un public encore plus large », a déclaré Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution.