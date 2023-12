Google Messages atteint 1 milliard d’utilisateurs avec le RCS, le successeur du SMS

Google annonce un cap notable : son application Google Messages compte désormais 1 milliard d’utilisateurs avec le RCS, qui n’est autre que le successeur du SMS.

Le RCS propose les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. Cela permet d’avoir une expérience similaire à celles d’autres messageries, comme iMessage et WhatsApp.

Google indique :

Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dont nous sommes incroyablement fiers : il y a maintenant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels qui ont activé le RCS dans Google Messages. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires et à nos utilisateurs qui ont défendu le RCS au fil des ans — il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, et nous tenons à vous remercier. Outre Google Messages, d’autres clients de messagerie utilisent le RCS et nous sommes heureux qu’Apple ait également fait un premier pas il y a deux semaines en annonçant qu’elle adoptait le RCS.

Effectivement, Apple a récemment annoncé que le support du RCS fera ses débuts sur iPhone en 2024. Le RCS était jusqu’à présent uniquement disponible sur Android. L’an prochain, iOS et Android l’auront, ce qui améliorera les conversations entre les deux systèmes d’exploitation. Bien sûr, cela ne changera pas grand-chose pour ceux qui utilisent WhatsApp, iMessage et d’autres messageries. Mais l’intérêt de Google Messages est qu’il s’agit de l’application par défaut pour envoyer des messages sur Android, pas besoin d’en télécharger une autre.

Des nouveautés au programme

Pour fêter le milliard d’utilisateurs, Google annonce l’ajout de sept fonctionnalités à son application :