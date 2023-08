Chez Google, le RCS est désormais chiffré de bout en bout par défaut

Le RCS, qui succède au SMS, propose à présent un chiffrement de bout en bout par défaut pour l’ensemble des discussions avec Google Messages. Il s’agit de l’application de messagerie par défaut sur Android, initialement utilisée pour l’envoi et la réception de SMS.

Voici ce que Google annonce :

Le RCS est la norme industrielle moderne pour une messagerie dynamique et sécurisée. Désormais, toutes vos conversations RCS dans Google Messages sont chiffrées de bout en bout, y compris les discussions de groupe, ce qui permet de préserver la confidentialité entre vous et vos correspondants. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette sécurité accrue, le RCS est désormais activé par défaut pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, à moins qu’ils n’aient préalablement désactivé la fonction RCS dans les paramètres. Vous pouvez à tout moment activer ou désactiver le RCS dans les paramètres.

Google met en avant le RCS depuis très longtemps, notamment pour concurrencer iMessage (messagerie d’Apple sur iPhone, iPad et Mac) et les autres messageries comme WhatsApp et Messenger. Pendant un moment, le chiffrement de bout en bout de tous les messages avec iMessage a été un facteur de différenciation important par rapport à Google Messages. Il est donc appréciable de voir que Google propose désormais la même chose.

Au-delà du chiffrement, le RCS évolue par rapport au SMS. On retrouve les accusés de réception, des envois d’images et vidéos en bonne qualité, des conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. L’expérience est similaire à celles des autres messageries.