Google active le RCS, qui succède au SMS, dans le monde et teste le chiffrement de bout en bout

Google annonce que le RCS est désormais disponible partout dans le monde sur les smartphones Android. Seuls quatre régions n’y ont pas le droit : la Chine, la Russie, Cuba et l’Iran. Pour rappel, la France a accès au RCS depuis juillet 2019. Ce fut l’un des premiers pays à l’avoir.

Le RCS vient succéder au SMS avec davantage de fonctionnalités qui se rapprochent d’iMessage, WhatsApp et autres. Parmi les fonctionnalités disponibles, on retrouve les accusés de réception, des envois d’images et vidéos en bonne qualité, des conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. L’expérience est similaire à celles des autres messageries.

Il y a une absence (notable) avec le RCS chez Google pour l’instant : le chiffrement des conversations de bout en bout. En l’état, un opérateur, gouvernement, hacker, Google ou autre peut, techniquement, lire les RCS. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, puisque Google dit tester le chiffrement de bout en bout.

Ce sera disponible d’ici la fin du mois dans la version bêta de l’application Messages sur Android. Les conversations en groupe ne seront pas concernées au départ. Google ajoute que le chiffrement de bout en bout pour le RCS sera disponible pour tout le monde dans le courant de 2021.