Amazon présente Q, un chabot dopé à l’IA et destiné aux clients d’AWS

Décidément, la conférence d’Amazon re:Invent accouche d’une avalanche de nouveautés. Après les processeurs et les systèmes biométriques innovants, le géant de la distribution en ligne présente un nouveau chatbot alimenté par l’IA nommé Amazon Q, un chatbot spécifiquement conçu pour les clients AWS et formé à partir d’un monumental stock de données provenant de 17 ans de fonctionnement d’AWS. Au prix de 20 dollars par utilisateur et par an (ce qui pourrait vite chiffrer dans les grosses entreprises), Q peut répondre à différentes questions (relatives à AWS) et même fournir une liste de solutions potentielles (et les justifier/expliquer).

Les futurs clients du chatbot pourront le configurer en se connectant à lui via des applications spécifiques telles que Salesforce, Gmail et les instances de stockage Amazon S3. Q peut analyser les données, répondre aux questions concernant les fichiers disponibles et prendre des mesures au nom de l’utilisateur, comme créer des tickets de service ou notifier les équipes dans Slack. Q est accessible depuis AWS Management Console, une application Web ou bien encore des applications de chat existantes comme Slack.

Amazon soutient que Q va bien au-delà de la simple réponse aux requêtes et peut effectuer des actions basées sur les instructions de l’utilisateur. Il peut résoudre les problèmes de connectivité réseau, analyser les configurations réseau et générer des tests pour les logiciels à l’aide de CodeWhisperer, le service d’Amazon pour la génération et l’interprétation de code d’application. Q devrait à terme être intégré à divers services Amazon, notamment QuickSight (analyse commerciale) et Amazon Connect (logiciel de centre de contact). Clairement, il s’agit là de la réponse (puissante) d’Amazon au Copilot de Microsoft.