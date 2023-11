Amazon révolutionne l’accès sécurisé avec la technologie biométrique de reconnaissance palmaire

Amazon Web Services (AWS) a récemment introduit un service innovant lors de l’AWS re:Invent à Las Vegas, marquant une avancée significative dans le domaine de l’authentification biométrique. Nommé Amazon One Enterprise, ce service propose une solution révolutionnaire permettant l’accès aux espaces de travail et hôtels simplement en scannant la paume de la main, remplaçant ainsi les méthodes traditionnelles comme les badges et les codes PIN​, éliminant de ce fait les vulnérabilités associées à ces méthodes.

L’authentification biométrique par la paume

Amazon One Enterprise cible les vulnérabilités des systèmes d’authentification traditionnels en offrant une alternative basée sur la reconnaissance palmaire. Cette technologie, combinée à l’intelligence artificielle, promet une précision exceptionnelle de 99,9999%, se démarquant ainsi des autres méthodes biométriques actuelles. Le déploiement de ce système est facilité par AWS Management Console, permettant une gestion efficace des utilisateurs et des appareils​​.

L’inscription au service Amazon One est rapide, permettant aux utilisateurs d’enregistrer leur paume en moins d’une minute. Cette méthode offre une expérience fluide, en facilitant l’accès aux espaces physiques et numériques, tout en assurant une protection avancée des données personnelles grâce à un chiffrement dès la capture des images palmaires. Amazon garantit également la confidentialité des utilisateurs, même après leur départ de l’organisation​​.

Adoption et perspectives futures

Plusieurs entreprises, dont Boon Edam, IHG Hotels & Resorts, et KONE, ont déjà adopté Amazon One Enterprise, soulignant son potentiel pour l’authentification biométrique et la sécurité. Amazon envisage l’utilisation de ce service dans divers lieux publics comme les aéroports, bureaux, résidences et établissements scolaires, promettant ainsi une révolution dans les méthodes d’accès sécurisé​​.