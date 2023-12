[Test] Galaxy Z Flip 5 : le pliable enfin totalement convaincant ? (Presque…)

Avec le Galaxy Z Flip 5, Samsung fait un peu plus qu’affiner une recette déjà bien maitrisée. Il s’agit cette fois de gommer les derniers points qui pouvaient faite tiquer avec le précédent modèle, soit le système de fermeture largement améliorable et un écran externe plus cosmétique qu’autre chose. Le reste est forcément plus attendu. L’évolution des spécifications est cependant notable, et sur ce point, la gamme du Z Flip n’est pas différente de celle des autres Galaxy. Mieux, plus, pour le même tarif si possible. Reste forcément une seule et même question, le Galaxy Z Flip 5 est-il le premier flagship pliable de Samsung à être totalement convaincant de bout en bout ? Si le « totalement » est sans doute de trop, force est de constater que cette mouture donne cette fois envie, et ce n’est pas rien, de glisser ce bijou pliable dans sa poche. Explications :

Un appareil bijou aux finitions soignées



La campagne marketing de Samsung ne trompe pas : le géant sud-coréen vend son Galaxy 5 Flip 5 comme un appareil de luxe, presque « bijou » dans son apparence, et plutôt destiné à un public féminin, jeune et branché de surcroit. Dès le smartphone sorti de sa boite, ce positionnement fait sens : le Galaxy Z Flip 5 est en effet un beau smartphone, et son dos bicolore noir et blanc donne une rendu presque nacré du meilleur effet sur le plan visuel. Les bordures très légèrement arrondies et brillantes en aluminium Armor renforcent l’impression d’avoir affaire à un appareil un brin luxueux, ce qui colle assez bien avec le simple fait qu’un smartphone pliable reste encore exceptionnel dans la grande galaxie du smartphone (hum…).

Un écran pliable très lumineux

Au delà de ce design réussi et des finitions impeccables de l’engin, le premier petit choc vient de l’écran pliable principal, qui n’a rien à envier à celui d’un Galaxy Sx de dernière génération. La dalle p-Oled 6,7 pouces est éclatante, et l’on peut faire grimper sa luminosité à plus de 1 200 cd/m2, (Samsung annonce plus de 1700 cd/m2en mode HDR, ce qui fait du Z Flip 5 un appareil parfaitement utilisable en plein soleil ! Le contraste, l’angle de vision, la colorimétrie, tout est en phase avec ce que l’on est en droit d’attendre d’un smartphone haut de gamme. Les vidéos YouTube et/ou HDR s’affichent superbement, tout comme les clichés capturés avec l’appareil. Il y a un mais toutefois : on retrouve la pliure centrale, forcément incontournable sur ce type de mobile, mais qui se ressent toujours autant sous les doigts. Ce n’est pas gênant dans 90% des cas, sauf dans certains jeux où les mouvements des doigts sur l’écran pourront être gênés par cette légère trace de pliure. Le format très étiré de l’écran – les dimensions du Z Flip 5 sont 165,1 x 71,9 x 6,9 mm – pourrait aussi dérouter certains utilisateurs, mais ce n’est pas ici un défaut en soi.

Un écran externe qui voit grand

L’écran externe 3,4 pouces ne gère pas le HDR et s’avère nettement moins lumineux au max que l’écran principal (tout en restant très lumineux quand même), mais cette seconde dalle OLED affiche plus que correctement les widgets qui lui sont destinés. Cette dalle externe étant exposée aux chocs extérieurs, on est bien content de savoir que l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2. Concernant la partie sonore, là encore c’est du tout bon. Aucune distorsion à haut volume, un volume sonore puissant et une écoute au casque très satisfaisante.

Le pliable, une affaire d’élégance ici

A l’usage, au delà donc de l’aspect strictement visuel, les atouts du pliable ne sont pas toujours faciles à saisir. Certes, l’affichage externe des widgets Météo, Calendrier, Horloge, etc. s’avère assez pratique, mais ce sont des informations que l’on trouve déjà affichés en mode Always On sur la plupart des écrans de smartphones. Il est possible de visualiser une vidéo YouTube (ou autre) en mode « réveil » (Z Flip 5 plié à 90°), mais globalement, il n’y a pas d’applications qui tiennent réellement parti (de façon poussée) du form factor pliable. Et ce n’est pas un soucis à vrai dire : le gain du pliable chez le Z Flip est, nous l’avons déjà dit, essentiellement cosmétique, le smartphone se présentant avant tout comme un bijou technologique. Autant le Z Fold permet de gagner en surface d’affichage une fois ouvert (par rapport à un smartphone plus conventionnel), autant ici, ce que l’on gagne en hauteur on le perd en épaisseur. Certes, on peut utiliser le Z Flip plié à 90° comme un réveil matin, mais ces fonctions restent tout de même très annexes. Ne cherchez donc pas une killer-fonction rattachée à ce mobile. Il n’y en a pas.

Le pliable « clamshell » le plus puissant du marché

De fait, hormis son écran pliable façon clamshell, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme tout à fait classique : processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un port USB-C, la charge 25 W reste de la partie, le Bluetooth 5.3, la certification certification IPx8, et bien entendu sur un appareil de cette gamme, le support du wifi 6E. Les performances globales sont sans bavure (normal avec un 8 Gen 2 aux fesses), la réactivité de l’interface n’est jamais prise en défaut, et les jeux 3D les plus gourmands tournent comme une horloge. Le Galaxy Z Flip 5 est probablement actuellement le pliable au format « clamshell » le plus puissant du marché, et sans doute aussi le mieux équipé en composants.

Photos : un très bon piqué

Les performances photo du Z Flip 5 sont assurées par deux capteurs de 12 mégapixels chacun, soit un grand-angle (24 mm, f/1,8) et un ultra grand-angle (f/2,2). Ce qui frappe d’emblée dans les clichés capturés, c’est le haut niveau de piqué, qui donne par exemple de beaux effets de textures sur les poils de notre chat. Les couleurs sont un poil plus pétantes que la réalité, mais elles ont au moins le mérite d’être assez justes, ce qui n’était pas toujours le cas avec nos précédents modèles Samsung. En faible luminosité, le Z Flip 5 s’en sort avec les honneurs, mais ce n’est pas ici une surprise sachant que Samsung est l’un des fabricants de smartphone qui gène le mieux l’absence ou le faible niveau de luminosité sur le bloc photo.

Légère surexposition de la scène ici, mais les couleurs sont globalement fidèles

Même dans l’obscurité, le Z Flip 5 parvient à sortir des clichés exploitables (et ici un peu moins surexposé qu’en conditions normales)

Le Zoom est inexploitable en conditions de faible luminosité, le lissage du bruit aboutissant à une énorme perte de détails

On peut aussi sortir des clichés en monde scope étendu

Les couleurs sont justes, un poil plus pimpantes que le réel, mais rien de très notable

Le niveau de piqué est excellent et ici en mode portrait, il reste toujours possible de modifier après coup l’effet de flou à l’arrière plan

On note aussi une tendance à une légère surexposition (les clichés sont souvent un peu trop clairs), mais ce petit soucis est largement préférable au défaut inverse (qui fait perdre des détails). Le zoom fait en revanche perdre rapidement des détails (surtout au delà des 2x), jusqu’à proposer des clichés inexploitables en faible lumière. Le capteur frontal de 10 mégapixels génère comme toujours par défaut des clichés trop pimpants et lissés (surtout les visages), mais la plupart des utilisateurs ne se plaindront pas de ces rendus un poil trop flatteurs.

Autonomie : une journée, (vraiment) pas plus

L’autonomie est le point noir de ce mobile, et ce n’est pas une surprise sachant que le format pliable « clamshell » interdit l’emploi de grandes batteries. On se retrouve donc avec une batterie de 3700 mAh de capacité qui assure une endurance très moyenne d’environ 10 heures. De quoi tenir la journée, mais vraiment pas plus (et sans doute un peu moins si les usages sont un peu plus lourds, comme des jeux par exemple).

Conclusion : un excellent appareil dans sa gamme de produit

En conclusion, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un excellent appareil dans sa catégorie de produit. Joli (c’est ici un gros atout), presque « bijou-tech » dans son apparence, le Z Flip 5 à ceux et celles (surtout celles) qui préfèrent mettre leur smartphone dans un sac (à main) bien encombré, sans risquer que l’écran ne puisse se rayer au contact des clefs de voiture. Le Z Flip 5 est aussi un smartphone puissant, mais la petite pliure sensible au milieu de l’écran principal n’en fait pas un très bon choix pour les gamers mobiles. Au final, le Z Flip 5 semble avoir tous les atouts pour toucher la cible désignée par Samsung dans la campagne promotionnelle de l’appareil, et ce n’est déjà pas si mal…

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est disponible:

Sur Amazon en promo à partir de 831€ (au lieu de 1199€)

Sur Boulanger à partir de 1199 euros

Chez Fnac à partirde 1199 euros

ou chez Darty à partir de 1199€