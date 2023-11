Elon Musk tacle (encore) OpenAI avec une lettre d’employés mécontents (pas si vite…)

Elon Musk, l’un des co-fondateurs d’OpenAI, garde la dent dure contre Sam Altman. Les deux hommes ne s’apprécient guère, mais l’inimitié est surtout très forte du côté de Musk, ce dernier n’ayant jamais accepté de voir ChatGPT devenir aussi rapidement un succès alors même que le patron de SpaceX se rêvait en « père » de l’IA moderne pour tous, une ambition qu’il poursuit toujours via son projet Grok. Musk a été l’une des rares voix, voire la seule, à abonder dans le sens du « board » d’OpenAI lors du limogeage d’Altman. « Ilya [Sutskever] a un bon sens moral et ne cherche pas le pouvoir. Il ne prendrait pas de mesures aussi radicales (le limogeage d’Altman, Ndlr) s’il ne les jugeait pas absolument nécessaires » lâchait Musk quelques minutes à peine l’annonce du départ d’Altman.

I am very worried. Ilya has a good moral compass and does not seek power. He would not take such drastic action unless he felt it was absolutely necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

Quelques posts encore plus loin, Musk nous ressortait le couplet du danger potentiel des IA, laissant entendre que le virage commercial d’OpenAI couplé à la recherche d’une IAG (Intelligence artificielle générale super-intelligente) faisait courir un risque mortel pour l’humanité. Le cynisme n’a vraiment pas de limite, car faut-il le rappeler une fois encore, Musk a présenté il y a quelques semaines le chatbot-modèle de langage (Grok) qui sera bientôt directement intégré à Twitter (qui n’est pas une oeuvre de bienfaisance jusqu’à preuve du contraire). On se souvient aussi parfaitement des critiques de Musk sur les modèles de langages actuels beaucoup trop « woke ». Est-ce là le risque mortel pour l’humanité dont parle l’entrepreneur star ? Ce dernier serait-il courroucé de constater le succès commercial des IA génératives prétendument trop « contrôlées », au point de lâcher des boules puantes de FUD sur leur tête ?

Dernière étape de cette série de tweets au vitriol, après qu’Altman ait repris la direction d’OpenAI suite à une succession de rebondissements dignes d’une série Netflix. Elon Musk prétend cette fois avoir reçu la lettre d’un groupe d’ex-employés d’OpenAI eux aussi très mécontents du virage commercial du groupe. Les arguments sont étrangement des copié-collés de ceux de Musk, avec notamment la demande lunaire d’un « examen des actions de Sam Altman depuis août 2018, lorsque OpenAI a commencé la transition d’une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif », ou bien ce passage encore plus étrange qui semble vouloir faire passer Sam Altman et Greg Brockman pour deux scientifiques fous : « Tout au long de notre activité chez OpenAI, nous avons été témoins d’un schéma inquiétant de tromperie et de manipulation de la part de Sam Altman et Greg Brockman, motivés par leur poursuite insatiable de l’intelligence générale artificielle (IGA). Leurs méthodes ont cependant soulevé de sérieux doutes quant à leurs véritables intentions et au fait que ces dernières accordent véritablement la priorité au bénéfice pour l’humanité toute entière. »

Elon Musk semble étrangement considérer que les IA sont potentiellement dangereuses pour l’humanité, sauf bien entendu son IA anti-woke et libertarienne Grok.

La missive accuse aussi le duo de dirigeants d’avoir sciemment poussé vers la sortie les employés les plus sceptiques sur le modèle commercial poursuivi et sur la quête de l’IAG, un duo qui aurait même refusé de discuter des question éthiques sur l’IA, allant jusqu’à cacher des projets « secrets » à la vue de tous. Évidemment, on n’oubliera pas que 95% des employés actuels d’OpenAI ont menacé de démissionner et de rejoindre Microsoft si Sam Altman n’était pas réintégré à son poste de CEO, un pourcentage qui ne colle pas vraiment avec le tableau d’un patron égocentrique, autoritaire et arbitraire dans ses décisions (des « qualités » qui colleraient en fait plutôt à Musk au vu de ses états de service chez Twitter). En fait, il n’est pas totalement improbable que cette piètre tentative de déstabilisations du board d’OpenAI ne soit en fait qu’un simple « fake »… rédigé par une IA.