Google Bard peut maintenant répondre à vos questions sur les vidéos YouTube

Bard, le chatbot de Google piloté par IA, s’améliore aujourd’hui avec la possibilité de comprendre le contenu des vidéos sur YouTube. Vous pouvez ainsi lui poser des questions sur le contenu et avoir rapidement des réponses.

Un coup de main de Bard pour les vidéos YouTube

Bard pouvait déjà analyser les vidéos YouTube depuis une précédente mise à jour en septembre. Toutefois, il ne s’agissait pas d’un examen réel du contenu de la vidéo et de la capacité d’interpréter ce contenu pour des requêtes détaillées.

« Nous faisons les premiers pas dans la capacité de Bard à comprendre les vidéos YouTube », écrit Google. « Par exemple, si vous recherchez des vidéos sur la préparation d’un gâteau à l’huile d’olive, vous pouvez désormais demander combien d’œufs la recette de la première vidéo nécessite. Nous avons entendu dire que vous souhaitiez un engagement plus fort avec les vidéos YouTube. C’est pourquoi nous élargissons l’extension YouTube afin de comprendre certains contenus vidéo et d’avoir une conversation plus riche avec Bard à ce sujet » .

Cette possibilité de poser des questions spécifiques sur une vidéo pourrait s’avérer plus qu’intéressante. Un autre exemple de ce qui est possible est de demander quel outil spécifique est utilisé dans une vidéo de bricolage ou le lieu particulier d’une vidéo de voyage.

Bien évidemment, tout cela est pratique pour gagner du temps et avoir rapidement une réponse. Cela étant dit, il reste à avoir comment cela va affecter les créateurs et notamment leurs revenus. De fait, regarder une vidéo entière n’est plus nécessaire.