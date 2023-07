Google Bard est disponible en France

Google a enfin mis son modèle de langage en conformité avec le RGPD européen : Google Bard est disponible dès aujourd’hui en France et dans bien d’autres contrées. Jack Krawczyk, directeur de la gestion des produits chez Google, en a fait l’annonce officielle via un billet de blog : « Aujourd’hui, nous annonçons la plus grande mise à jour de Bard depuis son lancement. Bard est maintenant disponible dans la plupart des pays du monde et dans les langues les plus parlées. Nous proposons aussi de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à mieux personnaliser votre expérience, stimuler votre créativité et vous aider à faire plus »

Krawczyk a bien sûr confirmé que Bard s’était mis en conformité avec le RGPD et » toute autre législation en vigueur ». La version de Bard disponible ce jeudi 13 juillet présente certaines différences avec celle qui avait été lancée aux Etats-Unis il y a plusieurs mois. Suite à une requête, Bard propose désormais plusieurs versions d’une même réponse globale, et peut aussi prononcer ces réponses à voix haute via la synthèse vocale, un vrai plus pour les personnes souffrant de problèmes de vue. L’utilisateur peut aussi désormais organiser les conversations avec Bard, les épingler, les partager avec une liste d’amis,… voire les modifier !

A l’instar de ce qui se fait déjà dans les IA génératives de type Midjourney, des images pourront être intégrées aux requêtes, Bard étant désormais capable de les analyser en s’appuyant sur le moteur de Google Lens. Comme rien n’est infaillible, Google précise tout de même sur la page de Bard que son modèle de langage est encore « une expérimentation » et qu’ « il peut donner des réponses inexactes ou inappropriées ».