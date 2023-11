Les derniers jours ont été assez chaotiques du côté d’OpenAI, après le licenciement de Sam Altman pour qu’il redevienne finalement le patron de la société derrière ChatGPT. Cela a secoué Microsoft, qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI. Aujourd’hui, le groupe a envoyé un mémo à ses employés pour faire le point.

Sam Altman (OpenAI) et Satya Nadella (Microsoft)

Kevin Scott, directeur de la technologie et vice-président exécutif de l’IA chez Microsoft, s’est adressé aux employés de l’entreprise au sujet de l’agitation qui règne au sein d’OpenAI. Voici ce qu’il a écrit (via The Verge) :

Comme vous l’avez probablement déjà vu, OpenAI a nommé un nouveau conseil d’administration. Sam Altman et Greg Brockman ont accepté de revenir au sein d’OpenAI, Sam assumant la fonction de dirigeant. Les événements de ces derniers jours ont été incertains pour nos collègues d’OpenAI et ont suscité un vif intérêt chez beaucoup d’autres. Cependant, rien n’a changé ou n’a faibli quant à notre détermination et à notre volonté de fournir à nos clients et partenaires les meilleurs produits et plateformes technologiques au monde dans le domaine de l’IA. Nous continuerons à soutenir nos collègues d’OpenAI et le travail phénoménal qu’ils accomplissent à nos côtés au service de cette mission. Comme nous l’avons fait au cours des quatre dernières années, nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec Sam et son équipe.

Malgré le potentiel de distraction de ces derniers jours, les scientifiques et les ingénieurs de Microsoft et d’OpenAI ont travaillé avec une urgence intacte. Depuis vendredi, Azure a déployé de nouveaux calculs par IA, notre organisation MSR AI Frontiers nouvellement formée a publié sa nouvelle recherche de pointe Orca 2, et OpenAI a continué à livrer des produits tels que les nouvelles fonctionnalités vocales dans ChatGPT qui ont été déployées hier. Chacune de ces réalisations aurait été à elle seule l’accomplissement d’un trimestre pour des équipes normales. Trois réalisations de ce type en une semaine, avec un jour férié important aux États-Unis et avec un bruit énorme autour de nous, en disent long sur l’engagement, la concentration et le sens de l’urgence de chacun. C’est à la fois une leçon d’humilité et une source d’inspiration que de faire partie d’une équipe aussi formidable chez Microsoft et d’avoir le privilège de travailler avec l’équipe d’OpenAI.

Au nom de l’équipe de direction, nous vous remercions tous pour votre détermination, ainsi que les nombreuses personnes qui se sont surpassées ces derniers jours pour nous aider de multiples façons : nous vous sommes extrêmement reconnaissants.