Ubisoft suspend à son tour ses publicités sur X

L’enquête de Media Matters continue de faire des dégâts. Après IBM, Apple ou bien encore Disney, c’est au tour d’Ubisoft d’annoncer le retrait de ses campagnes publicitaires et marketing de la plateforme X. Ubisoft est le premier éditeur de jeu vidéo à prendre une telle décision, mais il n’est pas dit que d’autres géants du secteur (on pense notamment à EA) ne suivront pas le mouvement. Pour rappel, le groupe Media Matters avait repéré sur X des affichages publicitaires d’IBM placés à côté de tweets (pardon, « posts ») à la tonalité néo-nazi. En réaction, IBM avait immédiatement retiré sa campagne de pub de la plateforme, peu de temps avant qu’Apple et d’autres grosses sociétés US ne fassent de même.

Depuis cet incident (qui n’est sans doute pas un cas isolé), X fait désormais face à une véritable réaction en chaine : IBM, Apple, Disney, Paramount, Warner Bros, Sony, Comcast, Lionsgate et donc désormais Ubisoft ont suspendu leur campagne marketing sur X, ce qui représente forcément un énorme manque à gagner pour le réseau social d’Elon Musk (même si l’entrepreneur n’est plus le CEO de la société, son poids sur la gouvernance semble encore énorme). En réaction, Musk a contre-attaqué il y a peu en justice avec une plainte en diffamation… qui a bien peu de chances d’aboutir sachant que les accusations de manipulations d’images (de la part de Media Matters) semblent à priori totalement fantaisistes.