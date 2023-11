Retrait des publicités sur X : Elon Musk contre-attaque en justice (et c’est mal parti)

Elon Musk en a gros depuis le retrait de X des publicités de plusieurs grands groupes, dont Apple, Lionsgate et bien sûr IBM. Le bouillant entrepreneur estime que la campagne médiatique menée par l’association Media Matters – qui a révélé que certaines publicités se trouvaient à côté de messages de haine voire pro nazis – est percluse de manipulations. Musk laisse clairement entendre que les screenshots capturés par Media Matters auraient été numériquement modifié, et menace d’aller en justice : « Le tribunal s’ouvre lundi, X Corp va intenter une action en justice thermonucléaire contre Media Matters et tous ceux qui ont été de connivence dans cette attaque frauduleuse contre notre entreprise. »

De fait, une plainte a bien été déposée, dans laquelle X accuse en effet Media Matters d’avoir diffamé le réseau social en ayant « fabriqué » ou « inventé » les images en question. X affirme en outre avoir été dans l’incapacité de retrouver des images montrant à la fois un message haineux avec à côté la publicité d’un grand groupe. Les avocats de X ne sont pas vraiment aidé par Linda Yaccarino (la CEO de X), qui a posté aujourd’hui même un message (sur X) indiquant que « seulement 2 utilisateurs ont vu la publicité d’Apple à coté du contenu (haineux, Ndlr) ». Ce message dit indirectement que les messages n’ont pas été inventés comme le prétend Musk. Cela semble bien mal parti pour l’équipé juridique de X…