IBM retire ses publicités de X après un nouveau dérapage de la plateforme

Elon Musk continue de payer cher sa conception très particulière de la liberté d’expression : IBM annonce en effet se retirer de X après que certaines de ses publicités aient été placées aux côtés de contenus pro-nazis. Le géant américain a décidé d’agir après un rapport accablant de Media Matters, un groupe de surveillance à but non lucratif, qui affirme que des publicités d’IBM et d’autres poids lourds de la tech US se sont retrouvées placées à côté de mèmes pro-nazis ou de messages faisant carrément la promotion d’Hitler !

Le communiqué d’IBM suite à cet incident (assez grave) est particulièrement cinglant : « IBM a une tolérance zéro à l’égard des discours de haine et de la discrimination et nous avons immédiatement suspendu toute publicité sur X pendant que nous enquêtons sur cette situation totalement inacceptable ». D’autres sociétés dans la même situation, à l’instar de Comcast, ont déclaré qu’elles étudiaient les réponses les plus appropriées (en d’autres termes, elles ne sont pas très chaudes pour lâcher la pub).

Face à cette réaction, X aurait pris la décision de ne plus rendre monétisables les posts concernés (à connotation « nazi » donc), mais beaucoup déjà s’insurgent contre le simple fait que ces contenus ne soient pas tout simplement retirés de la plateforme. Linda Yaccarino, la CEO de X, avait pourtant posté un avis assez tranché : » X a également été extrêmement clair sur nos efforts pour lutter contre l’antisémitisme et la discrimination », a-t-elle écrit. « Il n’y a pas de place pour cela nulle part dans le monde – c’est moche et mauvais. »