Nvidia prépare une nouvelle puce IA pour le marché chinois

L’année dernière, les Etats-Unis ont mis en place de nouvelles restrictions en ce qui concerne l’export de puces dédiées aux super-ordinateurs et au travail de l’IA. En effet, les USA craignent que des pays comme la Chine et la Russie ne les utilise à des fins militaires. De nouvelles règles très contraignantes pour Nvidia, qui ne pouvaient alors plus vendre certaines A100 et H100. L’entreprise avait alors développé les gammes A800 et H800 dédiées à la Chine.

Cependant, le gouvernement vient de mettre à jour à nouveau ses politiques d’export, limitant la puissance de traitement d’une puce à destination de ces pays. Des produits comme la RTX 4090 sont directement concerné, ce qui pourrait entraîner l’annulation de 5 milliards de dollars de commandes en Chine. Le constructeur a donc à nouveau revu sa copie. Il propose désormais les HGX H20, L20 et L2, puissantes mais ne dépassant pas la limite imposée par le gouvernement. Une tentative compliquée alors que des grosses firmes chinoises comme Huawei ou Xiaomi ont commencé à travailler sur leurs propres puces. Nvidia a cependant toujours de son côté sa réputation et son logiciel particulièrement robuste pour le travail sur l’IA. On attend l’annonce officielle de ces nouvelles puces pour le 16 novembre.