YouTube étend son blocage des bloqueurs de publicités à l’échelle mondiale

YouTube a décidé de continuer sa chasse aux utilisateurs qui utilisent un bloqueur de publicités, avec son initiative qui est désormais étendue à l’échelle mondiale.

Si vous avez un bloqueur de publicités et que vous regardez des vidéos sur YouTube, vous pouvez avoir le droit à un message vous indiquant que le lecteur va tout simplement se bloquer. « Il semble que vous utilisiez un bloqueur de publicité. La lecture des vidéos sera bloquée si le bloqueur de publicité est activé ou si YouTube ne figure pas sur la liste d’autorisation », peut-on lire.

En juin, YouTube parlait d’une « petite expérience globale ». Aujourd’hui, la plateforme confirme que cela concerne bien plus d’utilisateurs qu’au départ. Christopher Lawton, responsable de la communication chez YouTube, a indiqué à The Verge que l’usage des bloqueurs de publicités violait les règles de la plateforme, ajoutant que « les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde entier et permettent à des milliards de personnes d’accéder à leur contenu favori sur YouTube ».

Quelle est la solution ? YouTube invite les utilisateurs à désactiver leur bloqueur ou bien s’abonner à son offre YouTube Premium qui retire (légalement) les publicités et propose d’autres éléments, comme l’accès au service de streaming YouTube Music. Le prix est de 12,99€/mois (ou 16,99€/mois si vous passez par l’application iOS).