La PlayStation Portal n’est pas une concurrente de la Nintendo Switch ou du Steam Deck selon Sony

La PlayStation Portal est en approche, elle sera disponible dès le 15 novembre. Il s’agit d’une console portable pour jouer aux jeux PlayStation 5. Mais Sony l’assure : son produit n’est pas un concurrent direct de la Nintendo Switch ou du Steam Deck.

« C’est une proposition différente et quelque chose d’unique pour le public de la PlayStation », a déclaré Eric Lempel, vice-président de Sony chargé du marketing global, lors d’une interview avec la BBC.

Il est vrai qu’il y a une différence notable entre la PlayStation Portable et la Nintendo Switch, ainsi que le Steam Deck. Pour jouer avec la PlayStation Portal, il faut obligatoirement une connexion Internet. De plus, le produit doit se connecter sans fil à une PlayStation 5 pour être en mesure de jouer aux jeux qui sont dessus. À l’inverse, le Steam Deck et la Nintendo Switch sont autonomes : les jeux sont présents en local sur les deux consoles.

La PlayStation Portal sera donc disponible le 15 novembre. Et pour le coup, le prix n’est pas donné : 219,99€. C’est assez élevé quand on prend en compte que le produit vient se connecter sans fil à une PlayStation 5 pour jouer et n’agit pas de façon indépendante. Il sera en tout cas intéressant de voir si la demande pour la console portable sera importante ou si les joueurs n’adopteront pas ce format proposé par Sony, préférant le modèle de Nintendo et Valve.