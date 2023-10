Samsung espère vendre 20 millions de smartphones pliables en 2024

Les smartphones pliables représentent encore une petite part du marché global des téléphones. Le principal constructeur dans le domaine est Samsung et le groupe espère vendre 20 millions d’exemplaires en 2024 selon The Elec.

Pour l’année 2023, Samsung avait pour objectif de vendre 15 millions de smartphones pliables. Atteindre 20 millions de ventes en 2024 signifierait une hausse de 33%. Cela signifierait également que Samsung vendrait en 2024 autant de Galaxy pliables que de téléphones pliables (tous constructeurs confondus) en 2023.

Les 20 millions de ventes sont un objectif ambitieux, d’autant plus que la concurrence est plus rude que jamais. Motorola, par exemple, propose les Motorola Razr+ et Razr (2023) qui sont des téléphones à clapet rivalisant avec le Galaxy Z Flip 5. Et dans le domaine du téléphone qui peut devenir l’équivalent d’une tablette, Samsung doit maintenant faire face au Pixel Fold de Google et au OnePlus Open qui concurrencent le Galaxy Z Fold 5. Ces deux appareils offrent de meilleurs appareils photo et des écrans extérieurs plus larges que le modèle de Samsung.

Il y a aussi de la concurrence du côté des constructeurs chinois, dont Xiaomi, Huawei et Honor. Ce dernier a notamment lancé le Magic V2 avec un design général qui n’est pas bien épais en comparaison avec la concurrence. Dans un effort pour rester compétitif face aux appareils en Chine, Samsung proposerait un Galaxy Z Fold 6 avec un écran plus fin, mais il n’y a pas de mot sur l’épaisseur exacte. L’actuel Galaxy Z Fold 5 mesure 13,4 mm lorsqu’il est fermé, ce qui est plus épais que le OnePlus Open (11,7 mm) et le Google Pixel Fold (12,1 mm)