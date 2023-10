Microsoft espère boucler le rachat d’Activision dans une semaine

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour près de 69 milliards de dollars est sur le point de se terminer. Microsoft espère que la transaction sera bouclée une bonne fois pour toutes le 13 octobre 2023, à savoir la semaine prochaine, selon The Verge.

La date exacte dépend encore du moment où l’autorité antitrust britannique donnera son approbation finale à la transaction. L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a jusqu’à ce vendredi pour donner son avis sur le rachat de Microsoft, et la décision finale du régulateur est attendue la semaine prochaine.

Microsoft et Activision ont récemment repoussé la date limite de leur accord au 18 octobre, mais si le premier parvient à conclure son accord la semaine prochaine, cela mettra un terme, un peu plus tôt que prévu, à un processus de 20 mois d’approbations réglementaires et de batailles à travers l’Europe et les États-Unis.

Le vrai blocage concerne le Royaume-Uni, alors que les autres autorités du monde ont donné leur feu vert respectif. L’autorité britannique a pendant longtemps estimé qu’un tel rachat ne serait pas une bonne nouvelle pour la concurrence.

Microsoft a récemment restructuré l’accord afin de transférer à Ubisoft les droits de cloud gaming pour les jeux actuels et nouveaux d’Activision Blizzard, ce qui a permis au fabricant de la Xbox d’obtenir l’approbation préliminaire de la CMA à la fin du mois dernier. À noter toutefois que la FTC aux États-Unis fait toujours appel du résultat de cette audience auprès de la cour d’appel du neuvième circuit, et une décision est attendue pour le début du mois de décembre