Fatigue : la FTC s’oppose de nouveau au rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft

C’est tout simplement du jamais vu après une défaite face à un tribunal fédéral. La FTC (Federal Trade Commission) a annoncé ce mardi 26 septembre qu’elle reprenait depuis le début sa procédure visant à contrecarrer le rachat d‘Activision Blizzard King par Microsoft. Cette procédure administrative ne peut évidemment pas empêcher Microsoft de conclure le fusion d’Activision Blizzard, mais il reste tout de même la possibilité, hautement improbable selon les spécialistes, que la firme de Redmond soit obligée de défaire le rachat en cas de victoire finale de la FTC (ce qui signifierait revendre Activision Blizzard King et perdre sans doute beaucoup d’argent dans l’opération). En l’état, la Federal Trade Commission n’a pas apporté au dossier de nouveaux documents montrant que le rachat d’Activision Blizzard King serait une menace pour l’industrie.

On ne pourra pas reprocher à Lina Khan de ne pas être obstinée et coriace

Le calendrier de cette nouvelle procédure va de toute façon bien au delà de la date butoir du rachat (18 octobre), sachant que les rumeurs laissent entendre que la CMA devrait se prononcer favorablement cette fois dès le 6 octobre prochain. Il reste encore possible qu’après un sursaut de lucidité Lisa Kahn se décide à abandonner les charges de la FTC (après la signature probable de la fusion donc), mais la patronne de la commission semble bien déterminée à aller jusqu’au bout une nouvelle fois, quitte à essuyer les critiques de plus en plus salées venant des deux camps de l’échiquier politique américain.