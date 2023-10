ARM va concevoir ses propres CPU, dans un premier temps pour le marché du serveur

La terre tremble dans le secteur des semi-conducteurs. Le marché des puces sous architecture ARM est caractérisé par une grande fragmentation. Jusqu’à présent, les entreprises souhaitant développer des puces ARM avaient plusieurs options, dont la plus courante consistait à acheter une licence à Arm afin de concevoir des puces en utilisant des composants matériels préexistants (ou des archi préexistantes). Ce process de conception et de production des puces ARM va connaitre un bouleversement majeur.

Traditionnellement en effet, la conception d’un système sur puce (SoC) implique l’assemblage de différents composants sur une plaque de silicium, tels que le GPU, le CPU, contrôleur mémoire, le NPU (Neural Processor Unit), etc.. La conception du CPU nécessitait jusqu’ici, soit l’achat d’une licence de cœurs ARM qui permet généralement des modifications limitées de ces cœurs, soit de garder la compatibilité avec l’architecture ARM via une autre licence. Dans tous les cas Arm (la société) n’est jamais impliqué lui-même dans la conception du CPU, et ne serait sans doute pas loin de fournir un SoC complet sachant que les GPU Mali sont déjà dans sa besace.

Désormais, Arm propose un nouveau service appelé CSS-Genesis (CSS pour Compute SubSystems) : au lieu de laisser les clients intégrer eux-mêmes les différents cœurs ARM, Arm prend en charge la conception complète de la puce, fournissant ainsi un produit clé en main. Ce service est actuellement uniquement destiné au marché des serveurs, mais son succès pourrait avoir un impact significatif sur l’ensemble de l’écosystème des puces ARM à l’avenir.

Certains fabricants pourraient ainsi être tentés de moins dépendre des puces d’Intel, d’AMD ou de Qualcomm pour proposer à Arm un projet de CPU « customisé » en fonction de tels ou tels besoins. De plus, il n’est pas interdit d’imaginer qu’Arm puisse concurrencer un jour directement les gros concepteurs de puces actuels (Apple, Intel, AMD, Samsung, Qualcomm) afin proposer sur le marché ses propres processeurs, à l’instar de ce que fait Intel/AMD pour le Desktop ou Qualcomm pour le mobile.