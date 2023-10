TikTok teste une version payante pour retirer les publicités

TikTok a commencé le test d’un nouvel abonnement qui permet de retirer les publicités. Le prix est de 4,99$/mois, tout en sachant que l’offre gratuite avec des publicités est toujours disponible.

Android Authority rapporte que le test est en cours, avec certains utilisateurs qui ont le droit à un pop-up au moment d’ouvrir l’application de TikTok. Ils sont invités à faire un choix : prendre l’offre standard qui est gratuite et a des publicités, ou l’offre sans publicité à 4,99$/mois. Le réseau social n’a pas encore fait une annonce publique sur le sujet.

Le test d’une offre sans publicité intervient alors que TikTok s’efforce de diversifier ses sources de revenus. TikTok Shop, le marché intégré de la plateforme, a été déplacé vers la barre de navigation principale pour certains utilisateurs, et l’entreprise a mis en avant des publicités et des coupons, dans l’espoir d’inciter les utilisateurs à faire un achat. La plateforme a déjà eu du mal à modérer ses offres sur le Shop — des utilisateurs pouvaient acheter des articles interdits par les propres règles de TikTok, y compris des aliments faits maison, des jouets sexuels et des vitamines.

D’autres réseaux sociaux testent une approche similaire à celle que TikTok teste en ce moment. X (ex-Twitter) par exemple propose un abonnement pour diviser par deux le nombre de publicités affichées. Elon Musk, qui détient le réseau social, a déjà annoncé son intention de proposer une offre plus chère que l’actuelle pour complètement retirer les publicités.