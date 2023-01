Twitter prévoit un abonnement plus cher pour retirer les publicités

Une nouvelle version de l’abonnement Twitter Blue va voir le jour, coûtera plus cher et aura l’avantage de retirer les publicités. Elon Musk, le patron du réseau social, l’a annoncé par le biais d’un tweet.

« Les publicités sont trop fréquentes et trop grosses sur Twitter. Nous allons agir sur ces deux paramètres dans les prochaines semaines », a déclaré Elon Musk dans un premier tweet. « Aussi, il y aura un abonnement plus cher qui ne permet aucune publicité », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023