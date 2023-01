Twitter Blue aurait-il du mal à engranger des abonnés ? Au vu de l’état des comptes de la firme à l’oiseau bleu, ce ne serait pas une très bonne nouvelle. Et pourtant on voit mal pour quelle autre raison Twitter aurait décidé d’appliquer un rabais sur l’abonnement annuel à Twitter Blue, qui passe de 96 à 84 dollars. A noter que l’abonnement annuel est uniquement disponible via le site web de Twitter, ce qui permet de contourner la commission sur les achats in-apps prélevée dans les boutiques applicatives App Store et Google Play. Le prix de l’abonnement mensuel ne change pas et reste donc à 8 dollars. « Abonnez-vous dès maintenant » précise Twitter sur la page Twitter Blue, ce qui laisse entendre que cette « promo » ne va pas durer… à moins qu’il ne s’agisse d’une bête astuce commerciale pour pousser à l’abonnement.

Lancé dans un certain scepticisme (euphémisme), Twitter Blue est pourtant déjà un pion crucial dans la stratégie actuelle de Twitter, l’objectif étant de récupérer de l’argent par tous les moyens possibles et légaux : le chiffre d’affaires de Twitter aurait en effet chuté de 40% l’an dernier, et le réseau social fonctionnerait tel un tonneau percé perdant de l’argent à chaque minute. Face à cette situation, Elon Musk a appliqué un plan de licenciement extrêmement dur afin de réduire les coûts au plus vite, une décision aussi drastique que brutale… et qui n’aura pourtant pas suffi à arrêter les pertes.