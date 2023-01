Les revenus de Twitter auraient chuté de 40% l’an dernier

Rien ne va plus pour Twitter, qui s’enfonce dans la crise et ne parvient pas à dégager des revenus suffisants. C’était déjà vrai du temps où Jack Dorsey tenait les rênes de la société, et ça le serait encore plus depuis qu’Elon Musk est à la barre, nombre d’annonceurs ayant abandonné le navire Twitter suite aux frasques et aux déclarations pétaradantes du nouveau patron. La journaliste Zoë Schiffer, qui travaille pour le média Plateformer, confirme aujourd’hui que le chiffre d’affaires de Twitter a chuté de 40% sur un an ! Twitter avait réalisé un peu plus de 5 milliards de dollars de CA en 2021 (ce qui n’était déjà pas un super résultat), et le coup de rabot sur 2022 serait de 2 milliards de dollars, soit un CA annuel de seulement 3 milliards de dollars sur l’année écoulée !

Tiny scoop: We learned today that Twitter’s revenue is down 40 percent year over year (& Musk’s first giant interest payment on the company is due at the end of the month): https://t.co/IH7lJiQ0Dw — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) January 18, 2023

Hormis ses dérapages plus ou moins contrôlés, force est de reconnaitre qu’Elon Musk s’est démené pour améliorer la rentabilité de Twitter : Twitter Blue avec abonnement payant, autorisation des publicités politiques, Musk n’a pas été avare de décisions stratégiques fortes qui n’ont semble t-il pas eu (encore) l’effet escompté.