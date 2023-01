Twitter bannit officiellement les applications tierces

C’est désormais officiel : Twitter interdit les applications tierces comme Tweetbot, Twitterrific, Echofon et bien d’autres. Le réseau social a mis à jour son accord de développement et plus exactement la partie « Restrictions » en indiquant que les développeurs ne peuvent pas « créer un service ou un produit de substitution ou similaire aux applications de Twitter ».

La semaine dernière, Twitter a cessé de fournir un accès à son API aux principaux clients tierces comme Tweetbot, ce qui a entraîné l’arrêt de leur fonctionnement. Mais à cette période, le réseau social n’avait fourni aucune explication sur la raison pour laquelle l’API était soudainement indisponible. La plateforme est restée silencieuse jusqu’à mardi, où elle a déclaré de manière énigmatique qu’elle « appliquait ses règles de longue date en matière d’API », un changement qui pourrait empêcher certaines applications de fonctionner.

Les développeurs des applications tierces n’ont à aucun moment reçu de communication de la part de Twitter, ni d’avertissement concernant la fermeture. Twitter ne leur a jamais donné d’indications sur les règles de l’API qui auraient pu être violées. Il s’avère que le service met en œuvre un changement de politique qui bloque simplement les clients tiers.

Ainsi, ceux qui veulent utiliser Twitter doivent maintenant passer par l’application officielle du réseau social sur iOS ou Android, ou bien le site Web. Ainsi, des publicités sont affichées. En effet, il n’y avait pas de publicités sur les applications tierces. C’est à se demander si ce n’est pas la raison qui a poussé Twitter à bannir les clients tiers