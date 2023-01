Twitter confirme bloquer volontairement les applications tierces comme Tweetbot

Twitter a enfin réagi suite au blocage des applications tierces comme Tweetbot et Twitterrific, confirmant qu’il s’agit bien d’une action volontaire et non d’un bug de l’API. Cela avait déjà été révélé par des sources internes et le réseau social confirme publiquement aujourd’hui.

« Twitter applique ses règles de longue date en matière d’API. Cela peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas », indique la plateforme. Il n’y aucune information supplémentaire, ce qui est dérangeant en l’état parce que les développeurs de Tweetbot et d’autres applications tierces ne savent pas quel est le potentiel problème les concernant. Surtout que les développeurs n’ont reçu aucun avertissement en amont, la coupure s’est faite du jour au lendemain.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

On ne sait pas pourquoi Twitter a fourni si peu d’informations sur ce qui arrive aux applications tierces qui existent depuis des années ni si ces applications auront à nouveau accès à l’API si des modifications sont apportées.

Des applications comme Tweetbot existent depuis 10 ans, voire plus selon les cas. Il n’y a jamais eu de problème particulier. Mais soudainement, Twitter a un souci avec elle et personne ne sait lequel. Une théorie pourrait être le fait que les clients tiers n’affichent pas de publicités, signifiant que Twitter ne génère pas de revenus avec elles et leurs utilisateurs. Mais dans le même temps, le réseau social n’a rien dit pendant des années.