Twitter a bien bloqué les apps tierces… sans prévenir les développeurs et les utilisateurs

Les difficultés d’accès à Twitter via les apps tierces (Twitterbot par exemple) n’étaient donc pas causées par un bug. Le site The Information affirme qu’un des responsables techniques de Twitter a confirmé en interne sur Slack la révocation de l’accès au réseau social, ce qui met un terme aux nombreuses spéculations sur les causes du blocage. Un autre employé de Twitter travaillant dans la branche marketing a précisé qu’un communiqué officiel serait bientôt publié. Dans l’attente d’explications, la page Twitter destinée aux développeurs d’apps tierces a été entièrement vidée, là encore sans avertissement.

Ces précisions n’ont pas vraiment calmé la communauté des développeurs, estomaqués que Twitter n’ait pas songé à les prévenir avant de bloquer leurs apps. Dans le flou le plus total, ces mêmes développeurs n’ont pas pu transmettre d’informations fiables à leurs utilisateurs, un fiasco de communication qui est malheureusement l’une des marques du Twitter 2.0 dirigé par Musk. Reste désormais à savoir pour quelles raisons Twitter a mis un terme aux apps tierces. Nouvelle lubie d’Elon Musk ou décision mûrement réfléchie ? Il est temps que Twitter prenne la parole sur le sujet.