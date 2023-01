Plusieurs applications Twitter tierces ne fonctionnent plus : bug ou action volontaire ?

Tweetbot, Twitterific et d’autres applications tierces pour accéder à Twitter ne fonctionnent plus depuis quelques heures maintenant. Le problème est que personne ne sait s’il s’agit d’un simple bug ou d’une action volontaire du réseau social pour couper l’accès.

Naturellement, Twitter dispose de sa propre application, permettant aux utilisateurs de consulter les tweets des comptes auxquels ils sont abonnés, les messages privés et autres. Mais le réseau social offre aussi depuis des années maintenant une API permettant à des applications tierces d’accéder à la plateforme à leur façon et ainsi proposer une interface différente, des fonctionnalités différentes et zéro publicité.

Des applications comme Tweetbot et Twitterific ont leur public, avec les utilisateurs disant ne pas aimer l’application officielle. Autant dire que la tristesse est importante pour eux depuis quelques heures sachant que les applications tierces ne fonctionnent plus.

Aussi bien Tweetbot que Twitterific ont confirmé le problème. « Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais nous n’avons pas eu de réponse », dit Tweetbot, espérant « qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire et nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus ». Twitterific a posté un message similaire : « nous ne savons pas encore quelle en est la cause profonde, mais nous essayons de la découvrir ».

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023