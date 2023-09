The Marvels se veut le film le plus court du MCU

The Marvels est le prochain film de Marvel et il aura une particularité, à savoir être le film le plus court du MCU. En effet, sa durée sera de 1 heure et 45 minutes selon AMC Theaters, l’une des plus grandes chaînes de salles de cinémas des États-Unis.

Les deux précédents films les plus courts du MCU étaient L’Incroyable Hulk et Thor : Le Monde des ténèbres, avec tous les deux une durée de 1 heure et 52 minutes. Dans les faits, seulement sept des 31 films Marvel ont une durée inférieure à 2 heures. En plus de L’Incroyable Hulk et Thor : Le Monde des ténèbres, il y a Thor (1 heure et 54 minutes), Docteur Strange (1 heure et 55 minutes), Ant-Man (1 heure et 57 minutes), Ant-Man et la Guêpe (1 heure et 58 minutes), et Thor: Love And Thunder (1 heure et 59 minutes).

En comparaison, le film le plus long du MCU est Avengers : Endgame qui dépasse légèrement le cap des 3 heures.

Il sera intéressant de voir comment Marvel va réussir à tout présenter en 1 heure et 45 minutes pour The Marvels. En effet, le casting principal comprend Brie Larson (Captain Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) et Iman Vellani (Kamala Khan/Ms Marvel). Ceux qui regardent les séries du MCU sur Disney+ sont à jour, mais ceux qui se contentent des films ne connaissent pas Monica Rambeau (apparue dans la série WandaVision) et Ms Marvel apparue dans la série du même nom. Il faudra donc faire une présentation pour le grand public qui va les découvrir.

The Marvels sortira le 8 novembre prochain au cinéma.