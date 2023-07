The Marvels : nouvelle bande-annonce pour la suite de Captain Marvel

Marvel propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour The Marvels, son nouveau film avec Carol Denvers (Captain Marvel), Monica Rambeau et Kamala Khan (Ms. Marvel). Il sortira le 8 novembre au cinéma.

S’appuyant sur la première bande-annonce du film, le nouveau trailer donne aux fans de Marvel un aperçu de ce qui attend le supergroupe féminin. Carol, Monica et Kamala sont obligées de s’unir après que leurs pouvoirs se soient entremêlés, se substituant les unes aux autres lorsque leurs pouvoirs sont activés. Le retour de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et la présence de Zawe Ashton dans le rôle de la méchante Dar-Benn, qui a l’intention de détruire plusieurs mondes, sont également plus mis en avant.

Brie Larson incarne Carole Denvers/Captain Marvel, rôle qu’elle a interprété pour la première fois dans le film Captain Marvel en 2019. Teyonah Parris, qui joue Monica Rambeau, a fait ses débuts dans l’univers Marvel avec la série WandaVision. Et pour Iman Vellani, qui joue Kamala Khan/Miss Marvel, ses débuts ont été dans la série Ms. Marvel.

The Marvels représente le troisième film de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel (MCU), après Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Il est réalisé par Nia DaCosta et sortira le 8 novembre prochain au cinéma.

Captain Marvel avait atteint le milliard de dollars au box-office. La suite pourra-t-elle faire autant ?