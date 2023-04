The Marvels : première bande-annonce pour la suite de Captain Marvel

Marvel propose aujourd’hui la première bande-annonce pour le film The Marvels, qui sera la suite de Captain Marvel sorti en 2019. Il réunira Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Iman Vellani (Ms Marvel).

Le synopsis de The Marvels est le suivant :

Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree tyranniques et s’est vengée de l’Intelligence Suprême. Mais des conséquences inattendues font que Carol doit assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un vortex anormal lié à une révolution kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Ms. Marvel, la super-fan de Jersey City, et de la nièce de Carol, désormais astronaute du S.A.B.E.R., le Capitaine Monica Rambeau. Ce trio improbable devra faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers.

L’acteur sud-coréen Park Seo-joon, mieux connu pour ses rôles dans Parasite et la série Itaewon Class, joue également dans le film. Parmi les autres acteurs figurent Saagar Shaikh, Zenoiba Shroff et Mohan Kapur, qui interprètent respectivement le frère aîné, la mère et le père de Kamala, ainsi que Zawe Ashton dans un rôle de méchant dont la nature n’a pas été révélée. Samuel L. Jackson fera également son retour à l’écran, tout comme le chat Goose.

The Marvels sortira au cinéma le 8 novembre 2023.