Internet spatial : Eutelsat et OneWeb finalisent leur fusion pour devenir un géant européen

La société de satellites Eutelsat a annoncé avoir finalisé son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse, créant ainsi une nouvelle entité baptisée Eutelsat Group. Cela leur permet de devenir un géant européen.

Fusion entre Eutelsat et OneWeb

Le nouveau groupe conservera son siège à Paris et restera coté sur Euronext Paris. Une demande d’admission à la Bourse de Londres va être déposée, précise Eutelsat dans un communiqué. OneWeb sera une filiale opérant commercialement sous le nom d’Eutelsat OneWeb avec un centre opérationnel à Londres.

Cette opération consolide le pivot d’Eutelsat vers les télécoms, alors que le marché de la connectivité spatiale à haut débit en orbite basse, notamment utile pour desservir les régions isolées dépourvues de fibre optique, est estimé à 16 milliards de dollars à l’horizon 2030. Eutelsat Group devrait pour sa part générer un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards d’euros en 2027, selon un communiqué.

Plusieurs acteurs sur le marché

Le secteur a déjà vu émerger des acteurs majeurs, comme la constellation d’Amazon ou le mastodonte Starlink dirigé par Elon Musk, qui a pris une longueur d’avance en s’imposant comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’Internet par satellite, avec plus de deux millions de clients.

Starlink a déjà mis en orbite près de 3 600 satellites et a été autorisé à déployer 7 500 des 30 000 satellites de la deuxième génération de sa constellation. Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, compte de son côté déployer plus de 3 200 satellites pour sa constellation Kuiper.

Derrière ces projets américains, la Chine mise sur sa constellation Guowang de 13 000 satellites, tandis que l’Union européenne a officialisé fin novembre 2022 le lancement de sa propre constellation, Iris, destinée à sécuriser Internet et ses communications sur tout son territoire à partir de 2027.

Les services historiques d’Internet par satellite passent par des engins en orbite géostationnaire, à plus de 35 000 km d’altitude. Mais leur éloignement fait qu’ils ne peuvent pas atteindre les performances d’une connexion à très haut débit, en raison notamment du délai entre la commande et l’exécution de la requête. Les futurs satellites, comme ceux déjà mis en place par Starlink, évoluent en revanche en orbite terrestre basse autour de la Terre, soit à quelques centaines de kilomètres d’altitude, et permettent des communications plus rapides.