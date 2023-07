Starlink : des débits parfois au delà des 200 Mbps malgré l’explosion du nombre d’abonnés

Starlink propose un système de connexion internet par satellites dont les performances dépendent fortement du nombre de satellites placés en orbite (plus de 4000 aujourd’hui). La division de SpaceX promet des débits compris entre 100 et 150 Mbps, mais des utilisateurs constatent de plus en plus fréquemment des pointes au delà des 200 Mbps. C’est ainsi le cas récemment d’un abonné allemand installé dans une zone rurale, qui a mesuré une vitesse de transfert en download de 208 Mbps (et 11 Mbps en upload) ! Un second essai a donné 177 Mbps (et 19 Mbps en upload), une variabilité qui reste dans la tranche haute des débits annoncés par Starlink.

Ces performances ne recoupent pas la moyenne des débits Starlink en Allemagne puisque les données récoltées par Ookla indiquent que la moyenne des débits tourne plutôt autour des 94 Mbps, soit une baisse de la vitesse de transfert de 13% sur un an. Cela reste toutefois bien au delà des débits mesurés les box 4G ou 5G en zone blanche (lorsque ces box sont éligibles dans ces zones, ce qui est loin d’être acquis…).